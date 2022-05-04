Первоапрельская шутка может обойтись жительнице Новороссийска в пять лет тюрьмы

4 мая. 12:18

В Новороссийске под суд пойдет местная жительница, которая 1 апреля сообщила о том, что офис управляющей компании якобы заминирован.

В пресс-службе прокуратуры региона рассказали, что 1 апреля гражданка со своего мобильного телефона позвонила на номер одной из управляющих компаний Новороссийска и сообщила о якобы заложенном в офисе взрывном устройстве.

На место "минирования" выехали сотрудники полиции, скорой медицинской службы, сотрудники федеральной противопожарной службы. Взрывных устройств обнаружено не было.

Звонившая объяснила, что хотела таким образом пошутить в День смеха.

На шутницу заведено уголовное дело, оно направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Городская прокуратура также заявила гражданский иск о взыскании денег, затраченных государством на проверку ложного сообщения о готовящемся взрыве, ложный вызов стоил порядка 6 тыс рублей.