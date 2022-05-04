Роспотребнадзор поручил принять меры для снижения рисков распространения COVID-19 в майские праздники

4 мая. 12:15

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила принять все необходимые меры для снижения рисков распространения коронавируса COVID-19 в майские праздники. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Такие поручения были даны на совещании, посвященном в том числе подготовке к проведению парадов Победы и акции "Бессмертный полк". Руководителям управлений Роспотребнадзора в регионах поставлена задача совместно с местными органами власти держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусу и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

По словам Анны Поповой, в настоящее время в России наблюдается постепенное снижение интенсивности эпидемического процесса, однако в отдельных субъектах сохраняется неблагополучная обстановка.

Среднероссийские показатели заболеваемости COVID-19 превышены в 40 регионах.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 514 млн, из них более 6,2 млн человек скончались. В России выявлены 18 206 167 случаев заражения.