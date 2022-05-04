Волонтеры Кубани направили гумпомощь в Херсонскую область Украины

4 мая. 12:10

Волонтерский центр партии "Единая Россия" отправил 200 продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной войны в Херсонскую область Украины, проинформировали в пресс-службе регионального отделения партии.

"В преддверии святого для нас праздника - Дня Победы - каждый ветеран, вне зависимости от того, где он живет, должен чувствовать заботу и внимание. Учитывая, что на Украине не только забыли о подвигах наших героев, но и повторяют ошибки, ступив на путь нацизма, мы приняли решение поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, живущих на Украине", - сказал первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.