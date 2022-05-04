Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День Победы

4 мая. 12:04

В Москве 9 мая будет прохладно и ветрено, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"9 мая, по предварительным расчетам, которые еще будут корректироваться, Москва окажется на восточной периферии антициклона, будет понижение температуры, ожидается северный ветер. Ночные температуры прогнозируются плюс 3-8 градусов, а дневные - до плюс 8-13 градусов", - рассказал синоптик.

В День Победы будет облачно, временами возможны дожди, вероятно потребуется разгонять облака. "Это решается буквально за день, я думаю, что есть вероятность так называемых активных воздействий, которые уменьшают осадки, думаю, что они будут", - добавил Вильфанд.