Волгодонское "Полесье" обеспечит оборудованием АЭС Индии, Турции и Китая

4 мая. 12:02

Волгодонское ООО "Полесье" в скором времени отправит оборудование для АЭС Индии, Турции и Китая, - сообщил заместитель губернатора области Игорь Сорокин.

"В настоящее время компания готовится к отправке оборудования для АЭС Турции, Китая и Индии. Кроме того предприятие одним из первых в Ростовской области приняло участие в национальном проекте "Производительность труда" и показало впечатляющие результаты внедрения методик бережливого производства", - рассказал Сорокин, передает "Интерфакс".

С внедрением новых методик время выполнения производственных процессов сократилось вдвое, а эффективность технологического цикла выросла на 30%, что позволило компании в минувшем году отгрузить продукции на более чем 1 млрд рублей. За время своего существования предприятие сконструировало, изготовило и поставило оборудование для таких атомных станций, как Балаковская, Балтийская, Белоярская, Волгодонская, Калининская, Армянская, "Куданкулам", "Тяньвань" и другие, - говорится в сообщении.