В Москве стартовала пятая Универсиада АМОР

4 мая. 11:58

Во вторник, 3 мая, состоялась церемония открытия пятой Универсиады, организованной Азербайджанской молодежной организацией России (АМОР).

С приветственным словом перед студентами выступил председатель АМОР Джейхун Гусейнов, который пожелал участникам удачи и успехов в предстоящей игре. В свою очередь, координатор проектов Рамин Раджабов рассказал об истории Универсиады и его значимости для молодого поколения.

Олимпиада открылась соревнованиями по волейболу. В них приняли участие около 150 студентов из более чем 10 вузов Москвы.

Универсиада АМОР 2022 завершится 15 мая. В рамках нее пройдут соревнования по шахматам, волейболу, баскетболу, настольному теннису, мини-футболу и бегу.