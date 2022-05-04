Чем грозит России "нефтяной" пакет санкций ЕС?

4 мая. 11:58

Шестой пакет санкций ЕС против России предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти, об этом в среду заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Теперь мы предлагаем запрет на [импорт] российской нефти. <...> Мы постепенно откажемся от российской нефти в установленном порядке", - говорится на ее странице в Twitter.

Также в рамках новых санкций предлагается прекратить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов РФ.

Кроме того, в ЕС "намерены отключить от SWIFT Сбербанк - крупнейший российский банк - и два других крупных банка", добавила глава ЕК.

По данным газеты Politico, санкции могут коснуться Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка.