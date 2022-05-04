Магомед Ханапиев стал и.о. директора "Дагэнерго"

4 мая. 11:45

Исполнение обязанностей руководителя филиала "Россети Северный Кавказ"- "Дагэнерго" возложено на заместителя директора – главного инженера филиала Магомеда Ханапиева, сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее Магомед Ханапиев руководил различными производственными подразделениям, с ноября 2020 года занимал пост замдиректора – главного инженера филиала "Дагэнерго".

Гедиректор "Россети Северный Кавказ"» Романом Левченко поручено Магомеду Ханапиеву в статусе исполняющего обязанности руководителя регионального филиала поручено усилить работу по сокращению задолженности за потребленную электроэнергию.