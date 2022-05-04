Россия запускает льготную ипотеку под 5% для программистов

4 мая. 11:45

Правительство РФ запускает программу льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов, сообщил в среду премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий", - сказал Мишустин.

Он уточнил, что максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других городах - 9 млн рублей.

В правительстве считают, что до конца 2024 года российским программистам будет выдано около 50 тыс кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей.

Программа выдачи льготной ипотеки для IT-специалистов будет действовать только на новостройки.