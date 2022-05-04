Донские дорожники завершили "ямочный" ремонт основных улиц

4 мая. 11:43

Специалисты дорожных служб Ростова-на-Дону с начала текущего 2022 года залатали 41,8 тыс кв м дорожного полотна основных городских улиц, - написал в своем telegram-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

"В круглосуточном режиме над улучшением качества дорожного полотна трудились порядка 12 бригад. В работе были задействованы от пяти до семи организаций", - пояснил глава администрации, передает "АиФ-Ростов".

Дефекты дорог устраняли при помощи как асфальтобетонных смесей, так и с использованием струйно-инъекционного метода.

Далее ростовские дорожники планируют заняться восстановлением второстепенных дорог города.