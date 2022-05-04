Северная Осетия нарастила промпроизводство

4 мая. 11:16

Индекс промышленного производства в Северной Осетии по итогам I квартала 2022 года составил 13,8%, проинформировали в пресс-службе министерства промышленности республики.

Уточняется, что "рост индекса показали отрасли обрабатывающих производств, в том числе, производство напитков - в 1,5 раза, производство химических веществ и химических продуктов - в 8,1 раза, производство резиновых и пластмассовых изделий - в 2 раза, в металлургическом производстве - в 1,2 раза, производство электрического оборудования - в 1,1 раза".

Уточняется, что рост данных секторов обусловлен стабильной работой предприятий, а также спросом на их продукцию и портфелем заказов.