Свыше пяти тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

4 мая. 11:12

За минувшие сутки в России выявили 5 093 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 282, в Петербурге - 328, в Подмосковье - 56. В Краснодарском крае - 37, в Ставропольском крае - 37, в Крыму - 51, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 17, в Адыгее - 11, в Карачаево-Черкесии - 6, в Чечне - 0, в Ингушетии - 7, в Северной Осетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 18 206 167.

Госпитализированы за сутки 1 398 человек. Выздоровели - 6 664 пациента, за все время - 17 569 936.

Умерли за сутки 129 человек, с начала пандемии - 376 421.