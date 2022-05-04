Российские отельеры снижают цены из-за отсутствия спроса

4 мая. 10:58

Курорты юга России, ожидавшие хорошего сезона этим летом, снижают цены - россияне не спешат в отпуска из-за падения доходов, спецоперации на Украине и ограничения авиаперелетов на курорты, пишет "Коммерсантъ".

Еще в марте отельеры повышали цены на июнь-август, сегодня они снижают их на 15–45%. По данным OneTwoTrip, стоимость размещения в июне-августе в отелях Сочи, Красной Поляны, Ялты, Кавказских Минеральных Вод и Калининграда сейчас на 10–45% ниже, чем в марте.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, что в марте цены на отдых росли, так как отельеры рассчитывали на увеличение спроса из-за резкого сокращения полетной программы за рубеж, также цены подстегивали высокие инфляционные ожидания. Однако спрос на туры снизился на 20% с завершением программы туристического кэшбэка.

Крым в этом году впервые не вошел в топ-5 направлений на майские праздники, регион потерял год к году около 50% летних бронирований. Средняя стоимость размещения в Ялте на июнь-август, по данным OneTwoTrip, сейчас составляет 3,9 тыс рублей - на 45% ниже, чем в марте-апреле. Значительно подешевели отели в Феодосии, Севастополе.

В Сочи, несмотря на наличие авиасообщения, также снижаются цены на отдых - средняя стоимость размещения на лето составляет 2,8 тыс рублей за ночь, что на 25% меньше, чем в марте, в Красной Поляне отдых стал дешевле на 36%.