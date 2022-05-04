Нефтяники могут получить новые налоговые льготы

4 мая. 10:54

Госдума РФ предложила предоставить нефтяникам дополнительные налоговые льготы из-за антироссийских санкций, говорится в протоколе комитета ГД по энергетике.

"В комитете предложили пересмотреть значение удельных расходов с 7140 рублей до 8600 рублей с 2022 года при расчете налога на добавленный доход (НДД), изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом подорожания фрахта и ввести мораторий на три года на разработку инициатив, которые могли бы внести дополнительную нагрузку на отрасль", - приводят данные "Известия".

Как прокомментировал инициативу исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов, формулы расчета НДД и НДПИ заложены расходы, которые сейчас серьезно выросли, поэтому необходимо скорректировать действующие налоги согласно текущей рыночной ситуации.