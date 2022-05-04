В азербайджанском секторе Каспия обнаружили шесть подводных мин

4 мая. 10:51

В ходе проводимой разведки территории в азербайджанском секторе Каспийского моря, проводимой филиалом операционной компании UMID BABEK OPERATING COMPANY, на глубине до 60 м были обнаружены неизвестные объекты, - говорится в сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

При осмотре с участием квалифицированных специалистов и соответствующих судов ВМС, привлеченных в акваторию, использовавшуюся в советское время в качестве полигона для соединений тральщиков, было установлено, что обнаруженные объекты представляют собой шесть крупных корабельных мин (КБ-1), сброшенных в воду во времена бывшего СССР без полного соблюдения стандартов минирования.

С 9 мая с учетом погодных условий и при соблюдении мер безопасности во взаимодействии с другими государственными органами планируется продолжить обезвреживание найденных мин и поисковые мероприятия.

Район обнаружения мин в целях безопасности временно закрыт для движения судов. Работы гражданского назначения в азербайджанском секторе Каспия продолжаются в обычном порядке, - отмечается в сообщении.