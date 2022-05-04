На Кубань идут большие дожди

4 мая. 10:35

Сегодня на Кубани будет от 14 до 20 градусов тепла, облачно, и лишь местами возможен непродложительный дождь, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В краевой столице ожидается 18-20 тепла, ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит 4-9 м/с. А вот Геленджик уже настигнут дожди, и температура воздуха на курорте не поднимется выше 15 градусов. К вечеру осадки должны прекратиться.

День в Горячем Ключе и Сочи будет безветренным, воздух прогреется до 18 градусов тепла.

В горах температура днем не поднимется выше 15 градусов, а ночью опустится до плюс 5.

Но уже к выходным погода начнет портиться по всему краю: в отдельных районах пойдут сильные ливни, возможны грозы, а порывы ветра к пятнице будут достигать 23 м/с, - говорится в прогнозе.