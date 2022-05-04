Доллар рухнул ниже 69 рублей

4 мая. 10:20

Курс доллара сегодня в начале торгов упал ниже 69 рублей за доллар впервые с июня 2020 года, курс евро остановился на отметке в 72 рубля, - свидетельствуют данные Московской биржи.

Накануне курс доллара на валютном рынке падал до 66,43 рубля, а евро – до 69,43 рубля, а вечером доллар торговался по курсу 67,71 рубля, а европейская валюта - на уровне 71,99 рубля, - следует из данных площадки Forex.

Перед майскими праздниками, в пятницу, 29 апреля, доллар опустился ниже полугодового минимума - до 70,3 рублей. Это произошло на фоне снижения ключевой ставки с 17 до 14%.

Российский рубль вошел в тройку лидеров укрепления против доллара за период с начала 2022 года по 29 апреля среди валют развивающихся стран.

Также рост ведущих индексов сегодня в начале основной сессии демонстрирует российский рынок акций. Так, индекс Мосбиржи растет на 0,79% - до 2 464,6 пункта, индекс РТС поднимается до 1 122,85 пункта (+3,82%), - свидетельствуют данные торговой площадки на 10:04 мск.