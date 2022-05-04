В Москве может пойти мокрый снег

4 мая. 10:19

В среду в Москве и Подмосковье есть вероятность мокрого снега, сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, пишет ТАСС.

"При прохождении холодного атмосферного фронта нас ждет облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах мы не исключаем даже мокрый снег", - предупредила она.

Накануне в столице было плюс 18 - этот день стал самым теплым с начала года. В среду же температура воздуха будет на 10 градусов ниже. В четверг похолодание может усилиться, возможно понижение температуры воздуха до нуля градусов. В Подмосковье местами до минус трех.

Ранее сообщалось, что потепление случится в Москве с 6 мая.