Девушка едва не погибла в тройном ДТП в Ставрополье  

4 мая. 9:57

Один человек пострадал в результате аварии на улице Доваторцев Ставрополе.

Как сообщает в краевое УГИБДД, водитель "Киа Рио" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди автомобиль "Лада Гранта", которая инерции въехала в автобус "ПАЗ".

"Помощь медиков понадобилась 19-летней пассажирке иномарки. Девушке назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Установлено. Что за рулем иномарки был житель Ставрополя, который только за последние два года 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.