Дети в Дагестане выясняли отношения с помощью пневматической винтовки

4 мая. 9:53

Ссора между двумя детьми 9 и 10 лет в Дагестане закончилась стрельбой из пневматического ружья, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В отдел полиции Кизлярского района поступило сообщение от врачей скорой помощи о пострадавшем 10-летнем мальчике. В праздничный день он отправился по соседям за сладостями, но во дворе одного из домов у него завязался спор с 9-летним внуком хозяйки дома", - сообщили в МВД региона, передает "Интерфакс".

Внук хозяйки дома решил спор радикально: он вынес из дома пневматическое ружье и выстрелил в пришедшего за угощениями ребенка, ранив его в грудь.

Мальчика госпитализировали и оказали медицинскую помощь, сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.