В Павлодарской области иномарка сбила лошадь, пастух будет наказан

4 мая. 9:53

В Павлодарской области вечером 2 мая автомобиль сбил лошадь, медицинская помощь потребовалась пассажиру иномарки.

Авария произошла на дороге Павлодар - Кызылорда возле села Береке. Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, 30-летний водитель Toyota Corolla сбил лошадь, которая находилась на проезжей части. Пассажир иномарки обратился в больницу, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Правоохранители установили пастуха, который должен был пасти лошадей и не оставлять их без присмотра. В отношении него составлен административный протокол, пастуху грозит штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге, или $69).