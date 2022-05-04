Отели в Турции в мае заполнены на 80-90%

4 мая. 9:43

Глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкайя сообщил, что отели в популярных курортных районах страны в мае заполнены более чем на 80%.

"Уровень заполняемости турецких отелей на май составляет 80-90%. Ситуация на турецком туристическом рынке неплохая в сравнении с другими странами региона. В настоящее время мы принимаем больше туристов, чем они, и получаем больше бронирований", - приводит его слова газета Yeni Safak.

Он полагает, что причина в том, что долгое время люди не имели возможности отправиться в отпуск.

Баглыкайя отметил, что в этом году Турция вряд ли установит новый рекорд по числу прибывших иностранных туристов.

"Ситуация в России и Украине хорошо известна. Если рейсы из России будут запущены, а об этом уже есть новости, то мы в этом году не досчитаемся только туристов из Украины. Конечно, часть российских туристов к нам также не приедут, но я надеюсь, что этот год будет лучше по сравнению с предыдущим", - рассказал он.