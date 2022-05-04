4 мая. 9:38

Сегодня, 4 апреля, на 88 году ушел из жизни первый президент Беларуси Станислав Шушкевич, - сообщает "Еврорадио".

27 апреля стало известно, что Станислав Шушкевич попал в реанимацию. Супруга политика Ирина рассказала, что месяц назад муж заразился "омикрон"-штаммом COVID-19. Причем последние месяцы он находился дома, его контакты с другими людьми были сведены к минимуму, - пишет "Вечерняя Москва".

Шушкевич занимал пост председателя Верховного Совета Беларуси в период с 1991 по 1994 год. В 1991 году политик подписал Беловежские соглашения, которые констатировали распад Советского Союза.

Шушкевич рассказывал, что настоящей причиной конференции в Беловежской Пуще были переговоры с РСФСР по поставкам энергоресурсов в Беларусь, и он пригласил бывшего президента России Бориса Ельцина именно туда, потому что предполагал, что он точно согласится приехать на базу отдыха "Вискули", служившую охотничьей резиденцией членов Политбюро ЦК КПСС.