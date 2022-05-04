Узбекистан превратится в страну пляжного туризма

4 мая. 9:33

Власти Узбекистана планируют развивать пляжный и охотничий туризм в республике.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил в трехмесячный срок предоставить земельные участки для обсутсройства пляжей на территории озер Акчакуль, Ашшикуль, Зикрикуль, Айдаркуль, Тузконкуль и Тудакуль. Участки будут предоставлены в аренду сроком до 10 лет.

На данных территориях будет создана пляжная инфраструктура. Проекты детальной планировки пляжных зон в течение трех месяцев должно разработать министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.

В двухмесячный срок поручено утвердить программу по ускорению строительства и оснащения новых канатных дорог по республике, для этого должны быть определены регионы с высоким потенциалом для строительства канатных дорог и выделение кредитных средств инициаторам.

В Узбекистане решено развивать и охотничий туризм, до 1 декабря 2022 года будут приняты меры по организации соответствующей инфраструктуры охотничьего хозяйства (питомники для фазанов, места прикорма животных) в первую очередь в Каракалпакстане, Бухарской, Навоийской, Джизакской и Сырдарьинской областях.

Кроме того, в республике планируется в рамках развития национального Туристского транспортного коридора создать сеть аутентичных караван-сараев.