Авиакомпания "ИрАэро" открывает прямые рейсы между Новосибирском и Баку

4 мая. 9:16

С 20 мая 2022 г. авиакомпания "ИрАэро" приступает к выполнению международных рейсов по маршруту Новосибирск – Баку (Азербайджан) – Новосибирск, - говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Полеты будут выполняться на самолетах "Суперджет-100" по пятницам. Вылет из Новосибирска в 13:00, прибытие в столицу Азербайджана в 14:20, время в пути 4 часа 20 минут.

Обратный рейс из аэропорта имени Гейдара Алиева в тот же день в 15:20, посадка в Толмачево в 22:20, время в пути 4 часа.

Цена билета в одну сторону начинается от 27 685 рублей.

В настоящее время авиакомпания «ИрАэро» продолжает выполнять международные рейсы в Азербайджан, Армению, Израиль и Узбекистан.

Билеты уже в продаже. Ознакомиться с расписанием можно на сайте https://iraero.ru/.