Минэнерго Казахстана: добыча нефти вырастет до 100 млн тонн в год

4 мая. 9:12

Добыча нефти в Казахстане в перспективе превысит 100 млн тонн в год, сообщили в среду в министерстве энергетики страны.

"Мы добываем 85-87 млн тонн нефти в год. В планах на пике будем добывать больше 100 млн тонн", - заявил заместитель главы Минэнерго Казахстана Асхат Хасенов.

Он уточнил, что запасы нефти в республике составляют около 4 млрд тонн, запасы газа оцениваются в 3,8 трлн кубометров.

Нарастить добычу нефти до уровня свыше 2 млн баррелей в день, или более 100 млн тонн в год, Казахстан планирует к 2030 году, об этом в декабре прошлого года сообщал первый заместитель министра энергетики республики Мурат Журебеков.