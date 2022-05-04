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Минэнерго Казахстана: добыча нефти вырастет до 100 млн тонн в год

Минэнерго Казахстана: добыча нефти вырастет до 100 млн тонн в год

Добыча нефти в Казахстане в перспективе превысит 100 млн тонн в год, сообщили в среду в министерстве энергетики страны.

"Мы добываем 85-87 млн тонн нефти в год. В планах на пике будем добывать больше 100 млн тонн", - заявил заместитель главы Минэнерго Казахстана Асхат Хасенов.

Он уточнил, что запасы нефти в республике составляют около 4 млрд тонн, запасы газа оцениваются в 3,8 трлн кубометров.

Нарастить добычу нефти до уровня свыше 2 млн баррелей в день, или более 100 млн тонн в год, Казахстан планирует к 2030 году, об этом в декабре прошлого года сообщал первый заместитель министра энергетики республики Мурат Журебеков.

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