Иммунолог: в России идет "скрытая" волна коронавируса

4 мая. 8:32

Скрытая волна COVID-19 протекает в России, считает иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков, пишет URA.RU.

Подъем заболеваемости, отметил специалист, связан с отменой ограничительных мер и снижением уровня вакцинации.

"Сейчас идет скрытая волна COVID. Это не такие волны, как при "омикроне", "дельте". Такого нет, и мы бы их увидели. Но знаете, как на воде бывают волны, не как цунами, но просто волны. У нас примерно та же ситуация", - рассказал Крючков.

Он добавил, что "скрытая" волна началась в крупных городах России во второй половине апреля, стихнуть она может к июню.

В России рано отменять все коронавирусные ограничения, уверен иммунолог. Он призвал вакцинировать людей из групп риска, а также "перестать распространять сообщения в медиа, что это обычное ОРВИ, что все закончилось, что не нужны никакие меры".