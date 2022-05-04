В Беларуси проходит внезапная проверка сил реагирования

4 мая. 8:17

В среду стартовала внезапная проверка сил реагирования Вооруженных сил Беларуси, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что целью проверки является "оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций". Состав сил, привлекаемых к проверке, будет "поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе".

В Минобороны Беларуси отметили, что маневры являются "одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".