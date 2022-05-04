Эрдоган и Токаев обсудили перспективы партнерства Турции и Казахстана

4 мая. 8:06

Накануне состоялся телефонный разговор президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает "Казинформ".

Стороны обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, а также обсудили перспективы развития стратегического партнерства двух стран с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Эрдоган отметил, что запланированный на 10-11 мая государственный визит Токаева в Турцию станет важной вехой в расширении всестороннего стратегического партнерства между странами.

Лидер Казахстана указал на важность Организации тюркских государств с точки зрения расширения экономических, гуманитарных и культурных связей.