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Эрдоган и Токаев обсудили перспективы партнерства Турции и Казахстана

Эрдоган и Токаев обсудили перспективы партнерства Турции и Казахстана

Накануне состоялся телефонный разговор президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает "Казинформ".

Стороны обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, а также обсудили перспективы развития стратегического партнерства двух стран с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Эрдоган отметил, что запланированный на 10-11 мая государственный визит Токаева в Турцию станет важной вехой в расширении всестороннего стратегического партнерства между странами.

Лидер Казахстана указал на важность Организации тюркских государств с точки зрения расширения экономических, гуманитарных и культурных связей.

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