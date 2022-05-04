Вильфанд рассказал, когда в Москве потеплеет

4 мая. 7:57

Тепло вернется в Москву в конце рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Напомним, в среду в столичном регионе воздух прогреется максимум до 11 градусом. По прогнозам Вильфанда, с четверга в регионе ожидаются ночные заморозки.

"6 мая солнце начнет по-настоящему прогревать, и температура днем будет уже 15-17 градусов. В субботу будет вновь облачно с прояснениями и небольшой дождь, а температура в диапазоне 13-14 градусов", - поведал специалист.

В воскресенье 8 мая в Москве ожидается до 18 градусов тепла.