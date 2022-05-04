Россия построит газопровод в Африке?

4 мая. 7:42

Российские представители заинтересовались возможностью инвестировать в строительство газопровода, который соединит Нигерию и Марокко со странами Европы, об этом сообщил министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва, передает Reuters.

"Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект", - сообщил министр.

ОПЕК также выразила заинтересованность в строительстве газопровода.

Сильва уточнил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ "через множество африканских стран до самого края континента" на европейский рынок. По его словам, старт проекта ожидается до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.

Предполагаемая длина газопровода составит 5660 км - это будет самый длинный подводный трубопровод в мире и второй по длине трубопровод в мире.