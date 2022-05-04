Сербия сняла коронавирусные ограничения для туристов

4 мая. 7:20

Власти Сербии отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранных туристов.

"Со вторника, 3 мая, прекращаются все меры контроля и ограничения на въезд лиц в Республику Сербию в связи с инфекционным заболеванием коронавирусом как для иностранных граждан, так и для граждан страны", - сообщает во вторник пресс-служба правительства страны.

Теперь граждане Сербии и иностранцы при въезде в страну не обязаны будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест, документ о вакцинации или доказательства перенесенной болезни.