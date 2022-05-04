СМИ: страны Евросоюза хотят за полгода отказаться от российской нефти

4 мая. 7:09

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза предполагает отказ от импорта нефти из России в течение полугода, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, новый пакет санкций будет представлен на одобрение стран ЕС в среду. "Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны-члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года", - говорится в публикации.

Кроме того, новый пакет санкций предполагает отключение Сбербанка от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

Издание отмечает, что Венгрии и Словакии, которые больше других стран Европы зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта. На отсрочку по отказу от нефтяного импорта из России претендуют по меньшей мере еще две страны: Чехия и Болгария.

Для утверждения очередного пакета санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.