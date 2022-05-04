В Ростовской области в лобовом столкновении погибли шесть человек

4 мая. 6:12

Смертельное ДТП случилось в Ростовской области, погибли шесть человек, в том числе трое детей.

"По предварительный данным, водитель ВАЗ-2112 на 991 км +750 метров в Красносулинском районе выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes Benz Viano, в салоне которого находились пять пассажиров", - сообщили в отделе УГИБДД России по Ростовской области.

В результате столкновения погибли все, кто находился в салоне ВАЗ - водитель и пять пассажиров, трое из которых дети. Также в аварии пострадали четыре пассажира минивэна.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.