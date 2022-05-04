Доллар приближается к 20-летнему максимуму

Вчера доллар держался чуть ниже 20-летнего максимума по отношению к корзине валют на фоне ожидания предстоящего повышения ключевой ставки американской ФРС на этой неделе. Трейдеры пытаются определить, произойдет ли дальнейшее ужесточение линии американского Центрального банка, как то прогнозируют многие эксперты.

CNBC отмечает, что Федеральная резервная система США придерживается всё более агрессивного подхода к денежно-кредитной политике, пытаясь справиться с инфляцией, которая растет самыми быстрыми темпами за последние 40 лет. Ожидается, что по итогам двухдневной встречи, которая начнется в среду, ставка будет поднята на 50 базисных пунктов, а баланс резерва в $9 трлн будет сокращен.

Маловероятно, однако некоторые инвесторы предполагают, что ставка будет поднята на 75 базисных пунктов, а сокращение баланса будет происходить быстрее, чем предполагается. ”Многие трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система не собирается сбавлять обороты своей жесткой политики. Скорее всего, будут определенные сюрпризы, поэтому доллар, вероятнее всего, продолжит удерживать свои позиции накануне встречи”, - уверен Эдвард Мойя, главный аналитик нью-йоркской компании OANDA.

Заявления Джерома Пауэлла, члена Совета управляющих ФРС, по итогам заседания будут тщательно проанализированы, чтобы понять, собирается ли ФРС поднимать и далее ставки, чтобы справиться с давлением растущих цен, даже если экономика ослабеет.

В апреле американская промышленность продемонстрировала самый медленный за последние полтора года темп роста, из-за увеличивающегося количества увольняющихся рабочих. Помимо этого, производители беспокоятся из-за поставок.

Доллар достиг отметки в 103,72 по отношению к корзине валют после максимума в 103,93 в прошлый четверг - самого высокого уровня с декабря 2002 года.

Евро стоил $1,0493 после падения до $1,0470 в четверг - самого низкого уровня с января 2017 года.

Единая валюта пострадала после публикации данных о том, что рост производства остановился в прошлом месяце, поскольку фабрики испытывают дефицит сырья, а спрос снизился из-за роста цен.

Давление также оказывают опасения по поводу инфляции, экономического роста и проблем с энергетической безопасностью в результате санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине.

Беспокойство в отношении глобального роста в связи с изоляцией китайских городов на фоне распространения Covid-19 увеличило спрос на американский доллар. В понедельник шанхайские власти сообщили о 58 заболевших вне изолированных районов, а Пекин продолжает тестировать миллионы человек.

Производство в Китае замедлялось более быстрыми темпами в апреле, поскольку локдауны привели к остановке промышленных мощностей и нарушили цепочки поставок, спровоцировав опасения по поводу серьезного экономического спада во втором квартале года, который окажет негативное влияние на глобальный рост.

Доллар подорожал на 0,6% по отношению к китайскому юаню на оффшорных рынках, достигнув 6,6820, что чуть ниже уровня в 6,6940, зафиксированного в пятницу и ставшего самым высоким с ноября 2020 года.

Японская иена держится чуть выше 20-летних минимумов по отношению к доллару, достигнутых в четверг, когда Банк Японии подтвердил свою готовность удерживать ключевую ставку на крайне низком уровне, пообещав ежедневно скупать неограниченное количество облигаций для поддержания целевой доходности.

Японская валюта торговалась на уровне 130,14 за доллар после минимума в 131,24 в четверг - самого низкого уровня с апреля 2002 года.