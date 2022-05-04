Нарушал ли Узбекистан воздушное пространство Афганистана?

Ташкент опроверг заявления о нарушении воздушного пространства Афганистана посредством дронов, пролетевших над соседней страной, пишет Eurasianet. ”Некоторые медиа и соцсети распространяют информацию о предположительном нарушении афганского воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами, принадлежащими Республике Узбекистан, - заявляет Минобороны страны в своем Телеграм-канале. – Эта информация не соответствует действительности. Воздушные силы Республики Узбекистан не нарушают воздушное пространство соседних стран”.

Опровержение последовало после того, как новостное агентство Sputnik предположило, что дроны, замеченные пролетавшими над северным афганским городом Мазари-Шариф, расположенном в 80 километрах от границы с Узбекистаном, - узбекского производства.

Очертания беспилотного летательного аппарата соответствовали узбекскому БПЛА Lochin. Неспециалистам сложно определить точность предположения по видео, которое опубликовал Spuntik, чтобы подтвердить свою догадку, поскольку снято оно было с большого расстояния и никаких опознавательных знаков на беспилотнике не видно.

В январе Узбекистан сообщил о начале производства дронов под брендом Lochin (Сокол) для выполнения как военных, так и гражданских задач в специально созданном Научно-производственном центре беспилотных летательных аппаратов.

Дроны и квадрокоптеры Lochin оснащены всем необходимым для выполнения целого спектра задач от разведки и наблюдения, до управления артиллерийским огнем, заявили зимой чиновники. Их гражданское применение возможно в таких секторах, как сельское хозяйство, нефть, газ, геология и инфраструктура. Дроны также используются в Узбекистане для контроля за соблюдением маточного режима. Однако правительство настаивает на том, что БПЛА не пролетали над территорией Афганистана.

”Беспилотные, боевые воздушные средства министерства обороны Республики Узбекистан несут боевое дежурство в строго установленном порядке”, - утверждает министерство.

Ташкент продолжает заявлять о том, что не собирается уступать требованиям "Талибана" (движение, запрещенное в РФ) вернуть в Афганистан самолеты, на которых афганские пилоты прибыли в Узбекистан прошлым летом, спасаясь от наступления талибов.

”Мы договорились с США о том, что воздушные средства останутся у нас, и уже сообщили об этом "Талибану"*, - заявил Исматулла Иргашев, специальный представитель президента Шавката Мирзиёева по Афганистану в недавнем интервью Voice of America. - Вашингтон финансировал предыдущее правительство, поэтому мы считаем, что США решать, как быть с самолетами”.

В августе прошлого года, когда "Талибан"* захватил власть в стране, пилоты военно-воздушных сил Афганистана прилетели на 46 воздушных средствах в Узбекистан и на 18 - в Таджикистан. Среди них были вертолеты Mi-17 и UH-60, а также самолеты с неподвижным крылом моделей C-208, AC-208 и A-29.

”Воздушные средства по-прежнему являются предметом переговоров о региональной безопасности с правительствами Узбекистана и Таджикистана”, - говорит официальный представитель американского министерства обороны, майора Роб Лодевик. Министерство всё еще ”определяет возможные варианты размещения”, сказал другой чиновник на условиях анонимности. Вопрос будет обсуждаться какое-то время.

Судьба воздушных средств - один из немногих камней преткновения между Кабулом и Ташкентом, который выступает за глобальное взаимодействие с правительством талибов* и завершение международной изоляции Афганистана.

"Талибан"- движение, запрещенное в РФ