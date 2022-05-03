Байрамов и посол по "Восточному партнерству" МИД Франции обсудили нормализацию отношений с Арменией

3 мая. 21:43

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с послом МИД Франции по Восточному партнерству Брисом Рокфоем.

Стороны обсудили процесс нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также предпринимаемые в этом направлении шаги.

"В частности, состоялся обмен мнениями о реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Брюсселе", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Также стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе и другим вопросам международной повестки дня.