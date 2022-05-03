Дагестанка рассказала о переехавшей в горы жительнице Москвы

3 мая. 23:05

Младшая дочь советского классика Расула Гамзатова Салихат рассказала историю о переехавшей в Дагестан москвичке.

Она сообщила "Мосленте", что художница из Москвы Клара Власова часто посещала Дагестан. Горы настолько воодушевили ее, что она приобрела дом в ауле Чох и в течение многих десятилетий приезжала туда. По ее словам, среди дагестанских картин у Власовой много работ, посвященных именно этому месту.

"Она рассказывала, что, когда была в Швейцарии, увидев горы, воскликнула: "Боже! Как в Дагестане!". Вместе с ней тогда был один ее друг, тоже художник. Поначалу он отнесся к ее словам скептически. Но потом жизнь повернулась так, что он сам оказался у нас и понял: Клара Филипповна права", - отметила Гамзатова.