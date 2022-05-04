В Хасавюрте рекультивируют несанкционированную свалку

4 мая. 1:25

Руководство Дагестана рекультивирует свалку в Хасавюрте возле села Нижнее Казанище, информирует пресс-центр Министерства природных ресурсов и экологии. Уточняется, что в настоящее время свалка закрыта, а работы начнутся в следующем году.

"Минприроды Республики Дагестан в ответ на публикацию ОНФ по Республике Дагестан о несанкционированных свалках сообщает, что несанкционированная свалка в городе Хасавюрте в настоящее время закрыта. По данному объекту подготовлена проектно-сметная документация для включения ее в федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология", в рамках которого свалка будет рекультивирована в 2023 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что селах Нижнее Казанище и Чирката было проведено обследование территорий свалок и установлено, что они находятся на землях сельхозназначения.