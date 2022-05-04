Известный певец сравнил себя с Александром Овечкиным

4 мая. 4:05

Популярный рэп-исполнитель Дрейк в новой песне I'm On One сравнил себя с российским нападающим клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным и аргентинским футболистом ПСЖ Лионелем Месси.

Трек вошел в новый альбом исполнителя Future, который вышел 29 апреля.

"Я думаю только о своих целях, будто я Овечкин, я думаю только о своих целях, будто я Месси", - поется в композиции.

Также в тексте упоминаются 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс и португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.