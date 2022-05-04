Грузия просит США о большей политической поддержке

4 мая. 2:05

Грузия просит у США о большей политической поддержке на фоне событий на Украине. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили в интервью американскому изданию Hill.

При этом она подчеркнула, что Тбилиси не ставит вопрос о расширении военной помощи со стороны Вашингтона. "Мы говорим сегодня не о расширении военной помощи...но о проявлении большей политической поддержки Грузии и Молдавии", - цитирует Зурабишвили РИА Новости.

По словам главы государства, западные партнеры Грузии не должны забывать о ее стране.

Она также отметила, что Грузия не собирается отказываться от своих устремлений в НАТО, так как хочет гарантий безопасности.