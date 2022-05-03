В Израиле прошла минута молчания в память павших в войнах и жертв терактов

3 мая. 20:55

Жители Израиля вспоминают во вторник павших в войнах за еврейское государство и погибших в результате террористических актов. Над страной прозвучала сирена, знаменующая начало минуты молчания. В этот момент повсюду остановился транспорт, многие водители и пассажиры вышли из машин, чтобы стоя почтить память погибших.

"Сразу после сирены на площади у Стены плача в Иерусалиме началась государственная церемония поминовения с участием израильского президента Ицхака Герцога", - передает ТАСС.

Сегодня в стране также проходят памятные мероприятия в местах захоронений и у мемориалов. Начало Дню памяти положил траурный митинг, который состоялся перед закатом на территории иерусалимского мемориала "Яд Лебаним" с участием премьер-министра Нафтали Беннета.