СМИ: глава ЦРУ Бернс посетил Саудовскую Аравию

3 мая. 20:45

Директор ЦРУ Уильям Бернс в апреле тайно посетил с визитом Саудовскую Аравию, где провел встречу с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом. Цель переговоров – преодоление кризиса в отношениях между двумя странами.

Как говорится в публикации Wall Street Journal, которое ссылается не источники в Вашингтоне и Эр-Рияде, визит прошел на фоне попыток Вашингтона восстановить связи с Эр-Риядом, которого он рассматривает в качестве "ключевого партнера в сфере безопасности на Ближнем Востоке".

В публикации подчеркивается, что для встречи с принцем Бернс посетил прибрежный город Джидда, где саудовское руководство провело большую часть священного для мусульман месяца Рамадан.

Подробности встречи не разглашаются.