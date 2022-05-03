В Баку наградили победителей Первенства по художественной гимнастике среди команд в групповых упражнениях

3 мая. 20:25

Сегодня в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и презервов 27-го Первенства Баку по художественной гимнастике среди команд в групповых упражнениях в возрастной категории "пре-юниорки" (2010-2011 г. р.).

Первое место заняла групповая команда, представляющая клуб "Оджаг Спорт" (вторая команда, 22.000 балла), на втором месте расположились также воспитанницы клуба "Оджаг Спорт" (первая команда, 21.150 балла). Бронза досталась сборной, представляющей Бакинскую школу гимнастики (17.500 балла).

Первенство Баку по художественной гимнастике продлится до 4 мая. Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.