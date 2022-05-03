Макрон: Франция готова работать над поиском мира на Украине

3 мая. 20:05

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности работать над условиями для поиска решения в целях обеспечения мира на Украине.

Ранее сообщалось, что сегодня главы государств провели телефонные переговоры, которые продлились более двух часов.

"Макрон отметил свою постоянную готовность работать над условиями для поиска решения путём переговоров, чтобы обеспечить мир и полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении Елисейского дворца.