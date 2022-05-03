Президент Хорватии собирается заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

3 мая. 19:56

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о том, что планирует на саммите НАТО в Мадриде использовать право вето для блокирования вступления Финляндии и Швеции в состав военно-политического блока.

"Я, как президент страны, представляющий Хорватию на саммите НАТО, наложу вето на приглашение [Финляндии и Швеции вступить в альянс], если это будет на таком уровне", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время хорватский лидер выразил неуверенность в том, что сможет повлиять на ситуацию, если приглашение для Хельсинки и Стокгольма будет направлено на более низком политическом уровне.