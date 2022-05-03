В Казахстане объявлены штормовые предупреждения

3 мая. 19:45

Согласно прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана в среду, 4 мая, пройдут дожди, на юге, юго-востоке страны – сильные.

"Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юге и юго-востоке – град, шквал, на севере и востоке – туман", - провидит прогноз Sputnik Казахстан.

В Нур-Султане будет облачно с прояснениями, без осадков, днем 16-18 градусов, ночью - 0+2 градуса. В Алматы - утром и днем дождь, вечером сильный дождь с грозой, днем столбики термометров будет подниматься до +23 градусов, ночью похолодает до 14-16 градусов.