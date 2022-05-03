В Кисловодске определились лучшие юные спасатели

3 мая. 19:27

В Кисловодске состоялся этап Всероссийского конкурса "Юный спасатель 2022". Участники конкурса – отряды школьников – соревновались в спортивных упражнениях, туристской подготовке и других дисциплинах, сообщили в пресс-службе администрации города.

По результатам стартов определились победители, ими стала команда школы №1, на втором месте школа №17. Бронзу разделили команды Центра образования и школы №17.

"Наши юные спасатели показали высокие результаты в спортивной подготовке, показали навыки тушения пожаров в пожарной эстафете, основы оказания медицинской помощи и многое другое", - прокомментировал глава города Евгений Моисеев.