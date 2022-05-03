В ЕС раскрыли содержание шестого пакета санкций ЕС против России

3 мая. 19:12

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, то шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, а также новые санкции №за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.

"Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти", - цитирует представителя ЕС РИА Новости.

Также Боррель отметил, что новый пакет "будет представлен Совету ЕС для утверждения".