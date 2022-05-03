В Ереване задерживали митингующих

3 мая. 18:09

Армянские правоохранители задержала более 200 человек в ходе акций протеста в Ереване

Ранее сообщалось, что сегодня в Ереване оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц столицы Армении и основных магистралей республики. Протестующие требуют отставки властей страны.

"В полицейские отделения Еревана доставлены 206 человек", - приводит слова собеседника Sputnik.

Сообщается также, что участники протестов пытались перекрывать центральные улицы и накануне, из-за чего полицейские задержали 244 человека.